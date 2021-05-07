В Вильнюсе неизвестные избили и ограбили молодого человека

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5 мая, в 21.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Субачаус, на стоянке для машин неизвестные (их было 4) напали на молодого человека (2001 г.р.) и избили его.
По предварительным данным, подозреваемые посадили молодого человека в автомобиль BMW X5, продолжили его избивать, забрали у него мобильный телефон и деньги.
По данным полиции, агрессоры оставили свою жертву в лесу на ул. Бельмонто, перед этим еще раз избили.
Ущерб – 600 евро.
Начато расследование.
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