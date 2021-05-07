В Вильнюсе неизвестные избили и ограбили молодого человека

По предварительным данным, подозреваемые посадили молодого человека в автомобиль BMW X5, продолжили его избивать, забрали у него мобильный телефон и деньги.

По данным полиции, агрессоры оставили свою жертву в лесу на ул. Бельмонто, перед этим еще раз избили.

Ущерб – 600 евро.

Начато расследование.