В Вильнюсе недалеко от школы обнаружен пакет с патронами

Пакет с патронами был обнаружен 7 февраля, в 13.40 ч. Он лежал на ул. Юстинишкю, под балконом многоквартирного дома, недалеко от школы им. Льва Карсавина.

В пакете было 50 малокалиберных патронов и магазины для пистолета.

Расследуется факт нелегального хранения патронов. Собран материал по ч. 1 ст. 253 УК ЛР.

Боеприпасы обнаружены и в Скуодасском районе.

По сообщению полиции, 7 февраля около 13.00 час. в селе Лукняй Скуодасского района в хозпостройке, принадлежащей мужчине (1984 г.р.), было обнаружено и изъято 7 единиц боеприпасов времен войны.

По данному факту начато досудебное расследование в соответствии с ч.1 ст. 253 УК ЛР.