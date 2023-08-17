В Вильнюсе недалеко от парка Вингис в образовавшуюся на дороге яму провалился автомобиль

Инцидент произошел на перекрестке ул. Геросёс Вильтес и Гележинё Вилко.

Водитель рассказал Delfi, что машина, ехавшая перед ним спокойно проехала, а его автомобиль – неожиданно оказался в яме.

"Когда я останавливался, скорость была 2 км/ч, одно колесо повисло", – сказал водитель.

Ему сначала показалось, что он въехал в открытый колодец, но когда он вышел, увидел, что колодец находится в другом месте.

Прибывшие на место ДТП полицейские стали говорить водителю, что он сам виноват - поздно затормозил.

Машину из ямы достали работники компании Grinda.

В ДТП был поврежден передний бампер машины.