В Вильнюсе недалеко от парка Вингис в образовавшуюся на дороге яму провалился автомобиль

Инцидент произошел на перекрестке ул. Геросёс Вильтес и Гележинё Вилко.
Водитель рассказал Delfi, что машина, ехавшая перед ним спокойно проехала, а его автомобиль – неожиданно оказался в яме.
"Когда я останавливался, скорость была 2 км/ч, одно колесо повисло", – сказал водитель.
Ему сначала показалось, что он въехал в открытый колодец, но когда он вышел, увидел, что колодец находится в другом месте.
Прибывшие на место ДТП полицейские стали говорить водителю, что он сам виноват - поздно затормозил.
Машину из ямы достали работники компании Grinda.
В ДТП был поврежден передний бампер машины.
Поскольку яма образовалась рядом с колодцем компании "Вильняус ванденис", водитель намерен требовать возмещения ущерба.