aA
12 марта, в 19.44 ч., в Вильнюсе, на ул. Видуно, на остановке общественного транспорта мужчина публично демонстрировал окружающим предмет, напоминающий пистолет.
В Вильнюсе неадекватный мужчина демонстрировал пистолет, а потом размахивал ножом
© DELFI / Jonas Balčiūnas

В 20.25 ч. тот же мужчина на проспекте Лайсвес, на остановке общественного транспорта демонстрировал нож и нецензурно выражался.

Полиция задержала подозреваемого (1991 г.р.), у которого нашли пистолет типа Airsoft и нож.

Ведется расследование по факту нарушения общественного порядка.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Соцмин представил реформу пенсионного накопления: повторно в систему будут включать не всех

В обществе не смолкают дискуссии о пенсионном...

Новый рейтинг: Науседа повторяет сценарий Грибаускайте

Новые рейтинги по-прежнему демонстрируют лидерство...

ЛИСР против запрета на работу магазинов в воскресенье: это приведет к росту цен и увольнению работников

Запрет на работу продовольственных магазинов площадью...

"Навальный" получил "Оскар" как лучший документальный фильм

Картина "Навальный" канадского режиссера Дэниэля Роэра...

Глава МИД: мы находимся в новой фазе, когда не можем рассматривать любой конфликт только как региональный

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис...