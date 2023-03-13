В Вильнюсе неадекватный мужчина демонстрировал пистолет, а потом размахивал ножом

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12 марта, в 19.44 ч., в Вильнюсе, на ул. Видуно, на остановке общественного транспорта мужчина публично демонстрировал окружающим предмет, напоминающий пистолет.
В 20.25 ч. тот же мужчина на проспекте Лайсвес, на остановке общественного транспорта демонстрировал нож и нецензурно выражался.
Полиция задержала подозреваемого (1991 г.р.), у которого нашли пистолет типа Airsoft и нож.
Ведется расследование по факту нарушения общественного порядка.
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