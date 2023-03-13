В Вильнюсе неадекватный мужчина демонстрировал пистолет, а потом размахивал ножом

В 20.25 ч. тот же мужчина на проспекте Лайсвес, на остановке общественного транспорта демонстрировал нож и нецензурно выражался.

Полиция задержала подозреваемого (1991 г.р.), у которого нашли пистолет типа Airsoft и нож.

Ведется расследование по факту нарушения общественного порядка.