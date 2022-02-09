В Вильнюсе не удалось починить светофор, водитель взяла на таран блок управления

Toyota RAV4, которым управляла женщина, ехал вниз по ул. Т.Нарбуто, на перекрестке с ул. Селю он съехал с дороги, переехал через тротуар и снес стоявший на газоне блок управления светофорами, который в это время ремонтировали.
Один из двоих мужчин пострадал. Он получил травму ноги и был доставлен в больницу. Его коллега не пострадал.
Водитель была трезвой.
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