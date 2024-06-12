2024.06.12 13:38

В Вильнюсе нашли машину, на которой сбили несовершеннолетнего на скутере

 
личность водителя пока не установлена
ru.DELFI.lt
Авария
Авария
ФОТО: Jaunius Matonis | Delfi

11 июня в Вильнюсе, в Шяшкине, автомобиль BMW ранил одиннадцатиклассника, который ехал в школу на скутере, и скрылся с места преступления. Автомобиль найден, но личность водителя пока не установлена.

Нашли родственники

После ДТП родственники пострадавшего подростка начали поиски сбежавшего виновника.

„У нас был такой детектив, мы „подключили“ членов клуба BMW“, - рассказал Delfi Эдвард, отец несовершеннолетней жертвы. „К нам поступали сообщения о машине, на которой он ехал. Видимо, починил радиатор и поехал“. Около 11.30 автомобиль был найден брошенным на выезде с западной объездной дороги на Зуюнай.

„Диски были еще теплыми“, — говорит Эдвард. „Мы вызвали полицию, они забрали эту машину, но виновного так и не нашли. Сегодня утром (в среду - Delfi) был в полиции, следователь еще не назначен“, - рассказывает отец подростка.

Досудебное расследование не начато

Владелица автомобиля сама обратилась в правоохранительные органы. Она сообщила, что отдала машину в ремонт, и предоставила данные человека, который забрал машину. Когда сотрудники пришли в этот дом, они его не нашли.

Представитель Вильнюсской окружной полиции Юлия Самороковская сообщила, что возбуждено административное дело и предпринимаются „необходимые действия“. Досудебное расследование еще не началось. „Получено немало информации, она проверяется и уточняется“, - сказала Ю. Самороковская.

Проведена операция

Подростку, пострадавшему в результате несчастного случая, в больнице сделали успешную операцию на ноге. По словам его отца, в понедельник 17-летнего парня планируют выписать домой, где он будет находиться на амбулаторном лечении в течение двух месяцев.

ДТП произошло на улице Дукшту во вторник около 7.50. В полицию сообщили, что водитель скутера лежит на улице возле магазина Maxima и не встает. Он был в сознании. Выяснилось, что скутер столкнулся с серым автомобилем BMW, однако последний уехал с места ДТП.

„Пробил радиатор, остались следы. Я пытался следовать за этой машиной, она умчалась через дворы“, - говорит Эдвард.

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