В Вильнюсе нашли машину, на которой сбили несовершеннолетнего на скутере

Нашли родственники

После ДТП родственники пострадавшего подростка начали поиски сбежавшего виновника.

„У нас был такой детектив, мы „подключили“ членов клуба BMW“, - рассказал Delfi Эдвард, отец несовершеннолетней жертвы. „К нам поступали сообщения о машине, на которой он ехал. Видимо, починил радиатор и поехал“. Около 11.30 автомобиль был найден брошенным на выезде с западной объездной дороги на Зуюнай.

„Диски были еще теплыми“, — говорит Эдвард. „Мы вызвали полицию, они забрали эту машину, но виновного так и не нашли. Сегодня утром (в среду - Delfi) был в полиции, следователь еще не назначен“, - рассказывает отец подростка.

Досудебное расследование не начато