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29 июня, в 14.51 ч., вильнюсским пожарным-спасателям сообщили о том, что на Эйшишкском шоссе, напротив бензоколонки горит автомобиль BMW.
В Вильнюсе напротив бензоколонки сгорел автомобиль BMW
© DELFI / Andrius Ufartas

В 15.10 ч. пожарные потушили огонь, но от машины почти ничего не осталось. Люди во время инцидента не пострадали.

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