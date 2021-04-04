aA
Департамент полиции сообщил, что в Вильнюсе скончался полицейский.
В Вильнюсе найдено тело сотрудника полиции
© DELFI / Andrius Ufartas

3 апреля, около 21.00 в Вильнюсе, в своей квартире, было найдено тело сотрудника (1975 г.р.) Вильнюсского комиссариата полиции без внешних признаков насилия.

Начато досудебное расследование по установлению причины смерти.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Кризис вакцинации в Литве: почему даже перед лицом смертельной угрозы мы боимся вакцин больше, чем болезни (1)

Процесс вакцинации от коронавируса в Литве...

Президент Литвы поздравил жителей с праздником Пасхи: пусть в ваших сердцах живет надежда и спокойствие (127)

Президент Литвы Гитанас Науседа вместе с супругой...

Koronaviruso testas

Йонас Милюковас. Наперегонки с вирусом: какой прогноз (24)

Неизвестность всегда пугает. Непонимание механизмов...

Коронавирус в Литве: 833 новых случая, 7 человек скончались (19)

За минувшие сутки в стране было выявлено 833 новых случая...

Актуально: как работают магазины и аптеки Литвы в пасхальные выходные

Пять крупных сетевых магазинов Maxima, Lidl, Norfa, Rimi и Iki, а...