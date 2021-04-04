В Вильнюсе найдено тело сотрудника полиции

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Департамент полиции сообщил, что в Вильнюсе скончался полицейский.
3 апреля, около 21.00 в Вильнюсе, в своей квартире, было найдено тело сотрудника (1975 г.р.) Вильнюсского комиссариата полиции без внешних признаков насилия.
Начато досудебное расследование по установлению причины смерти.
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