15 января, в 18 ч. в Вильнюсе, на ул. Бельведерё, во дворе дома был обнаружен хромающий бездомный котенок.

Неравнодушные люди отвезли его в ветеринарную клинику. Выяснилось, что котенок был ранен из духового ружья.

Работник ветеринарной клиники сказал, что в последнее время растет число животных, пострадавших именно по этой причине. Кто-то стреляет в них из духового ружья.

Начато расследование.