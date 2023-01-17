15 января, в 18 ч. в Вильнюсе, на ул. Бельведерё, во дворе дома был обнаружен хромающий бездомный котенок.
Неравнодушные люди отвезли его в ветеринарную клинику. Выяснилось, что котенок был ранен из духового ружья.
Работник ветеринарной клиники сказал, что в последнее время растет число животных, пострадавших именно по этой причине. Кто-то стреляет в них из духового ружья.
Начато расследование.
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