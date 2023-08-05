05 августа 2023 г. 12:35

В Вильнюсе начался пожар на территории перерабатывающей отходы компании Ekoservice

 
ru.DELFI.lt
Vilniuje iš atliekų perdirbimo įmonės „Ekoservice“ veržiasi juodi dūmai
Vilniuje iš atliekų perdirbimo įmonės „Ekoservice“ veržiasi juodi dūmai
ФОТО: DELFI / Martynas Bauža

5 августа в Вильнюсе, на ул. Гарюну научался пожар. Жители сообщают, что видят столб черного дыма.

В 10.30 ч. проезжавшие мимо Гарюнайского рынка водители стали делиться фотографиями, на которых запечатлен столб черного дыма за АЗС Circle K.

Дым был виден не только в микрорайоне Каролинишкес, но и в Рудамине (20 км за Вильнюсом). По данным пожарных-спасателей, на территории компании Ekoservice, отвечающей за сбор отходов и вторсырья, загорелся контейнер.


Дежурный Центра по координированию чрезвычайных ситуаций информировал, что горела куча мусора и контейнер, однако в скором времени пожар распространился на здания.

На место пожара выехали 10 автоцистерн, поскольку требуется большое количество воды. По предварительным данным, люди не пострадали.

В 12.05 ч. водители сообщили, что было закрыто движение на ул. Гарюну, водителей, которые едут со стороны Вильнюса и Тракая направляют в объезд.

Жителям на мобильные телефоны выслали сообщения о том, что ул. Гарюну закрыта.

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