В Вильнюсе на задании нарисован российский флаг и запрещенные буквы Z и V

Об этом стало известно в субботу утром. Рисунки на ул. Габиёс зафиксировал местный житель.

Сообщается, что здание, на котором появились эти рисунки, находится рядом с гимназией им. Александра Пушкина.

Полиция уточняет обстоятельства происшествия.