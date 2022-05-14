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В Вильнюсе на задании нарисован российский флаг и рядом с ним запрещенные буквы Z и V, пишет lrytas.lt.
В Вильнюсе на задании нарисован российский флаг и запрещенные буквы Z и V
© Reuters / Scanpix

Об этом стало известно в субботу утром. Рисунки на ул. Габиёс зафиксировал местный житель.

Сообщается, что здание, на котором появились эти рисунки, находится рядом с гимназией им. Александра Пушкина.

Полиция уточняет обстоятельства происшествия.

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