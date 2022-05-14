В Вильнюсе на задании нарисован российский флаг и запрещенные буквы Z и V

aA
В Вильнюсе на задании нарисован российский флаг и рядом с ним запрещенные буквы Z и V, пишет lrytas.lt.
Об этом стало известно в субботу утром. Рисунки на ул. Габиёс зафиксировал местный житель.
Сообщается, что здание, на котором появились эти рисунки, находится рядом с гимназией им. Александра Пушкина.
Полиция уточняет обстоятельства происшествия.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новый порядок пугает врачей: после операции пациентов будут выписывать еще быстрее
Новый порядок, подписанный министром Литвы Арунасом...
"Эта война объединила много разных людей": Евгений Соколов рассказал, как в Клайпеде помогают украинцам, и почему разговоры о пассивных русских - миф
Война в Украине сплотила литовское общество, отодвинув...
Уличные туалеты остались и в крупных городах Литвы: жители разочарованы (1)
В каждом 6-м доме в довольно больших городах Литвы и...
Украина заявила о начале затяжной войны и готовится вооружить миллион военных. Стоит ли ждать перемирия?
Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о...
Советская власть считала Каланту опасным и после смерти
Ромас Каланта родился 22 февраля 1953 г. в Алитусе . До 1963 г....