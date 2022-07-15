В Вильнюсе на вокзале в пятницу утром был убит мужчина

Читатели Delfi.lt сообщили, что около 9.00 ч. около автобусного вокзала в Вильнюсе собралось немало полицейских.
"На тротуаре много крови, следователи фотографируют лежащий на земле прозрачный полиэтиленовый пакет", – рассказала девушка.
Выяснилось, что около 7 ч. утра в полицию сообщили, что на ул. Гележинкелё прохожий заметил раненого ножом мужчину, который еще был жив.
В указанное место приехали врачи и полиция. Пострадавшего увезли в больницу. К сожалению, врачам не удалось спасти ему жизнь. Мужчина 1980 г.р. скончался в больнице.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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