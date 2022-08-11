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На Западной объездной дороге легковой автомобиль сбил лося, животное не выжило, водитель не пострадал.

Полиция вильнюсского округа сообщает, что автомобиль Peugeot столкнулся с лосем на западной объездной дороге.

ДТП произошло 11 августа, в 6.10 ч. Водитель сообщил, что он ехал из Лаздиная и сбил лося около Каролинишкского моста.

Мертвого лося увезли работники компании Grinda. Пока проводились работы, на месте дежурила полиция.

Полиция информировала, что 60-летний водитель был трезвым.

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