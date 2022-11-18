В Вильнюсе на улице скончался мужчина

Полиция и врачи около 14.30 ч. получили сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. В.Друскё, лежит мужчина. Вероятно, у него проблемы со здоровьем.

К сожалению, врачи ничем не смогли помочь мужчине, к их приезду он уже был мертв.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.