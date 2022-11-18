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В пятницу в Вильнюсе на улице скончался мужчина.
Полиция и врачи около 14.30 ч. получили сообщение о том, что в Вильнюсе, на ул. В.Друскё, лежит мужчина. Вероятно, у него проблемы со здоровьем.
К сожалению, врачи ничем не смогли помочь мужчине, к их приезду он уже был мертв.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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