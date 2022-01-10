В Вильнюсе на улице обнаружена замерзшая женщина

9 января, в 3.22 ч., в больницу, с вильнюсской улицы A.Коелавичаус привезли женщину 50-60 лет с симптомами переохлаждения. Личность женщины пока не установлена. В 5.06 ч. она скончалась в больнице.

Ведется расследование.