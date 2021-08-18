В Вильнюсе на стройплощадке перевернулся экскаватор

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18 августа, в 14.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Гирулю (Перкункемис) на стройплощадке перевернулся экскаватор.
Водитель выбрался из кабины самостоятельно. По словам очевидцев, помощь врачей водителю не потребовалась.
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