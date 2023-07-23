В Вильнюсе на радужный пешеходный переход неизвестные снова вылили краску

Полиция информировала Delfi, что 21 июля ночью к пешеходному переходу пришли двое мужчин с ведром. Один из них вылил на переход белую краску. Мужчины пытались маскироваться - пришли к переходу с капюшонами на головах.
Полиция наблюдает за этим переходом, там установлена видеокамера.
За июль это уже третий хулиганский выпад, связанный с этим местом. В начале месяца прохожие задержали мужчину, который замазывал радужные цвета серой краской. Этот мужчина сказал, что делает это из личных убеждений. Во второй раз на переходе была нарисована свастика.
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