23 июля 2023 г. 08:23

В Вильнюсе на радужный пешеходный переход неизвестные снова вылили краску

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Reidas Lietuvoje

21 июля ночью на радужный пешеходный переход неизвестные вылили краску. За июль это уже третий хулиганский выпад, связанный с этим местом.

Полиция информировала Delfi, что 21 июля ночью к пешеходному переходу пришли двое мужчин с ведром. Один из них вылил на переход белую краску. Мужчины пытались маскироваться - пришли к переходу с капюшонами на головах.

Полиция наблюдает за этим переходом, там установлена видеокамера.

За июль это уже третий хулиганский выпад, связанный с этим местом. В начале месяца прохожие задержали мужчину, который замазывал радужные цвета серой краской. Этот мужчина сказал, что делает это из личных убеждений. Во второй раз на переходе была нарисована свастика.

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