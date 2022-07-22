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Полиция информировала, что в Вильнюсе произошла трагедия – на рабочем месте скончался мужчина.
В Вильнюсе на рабочем месте погиб мужчина
© DELFI / Karolina Pansevič

По предварительным данным, 21 июля, в 20.50 ч., в Вильнюсе, на ул. Жарию, упал газовый кран, скончался управлявший им мужчина (1981 г.р.).

Ведется расследование.

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