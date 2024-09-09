2024.09.09 13:01

В Вильнюсе на подоконнике снаружи взорвалась самодельная взрывчатка, полиция ищет подозреваемого

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: +37065534262 | ELTA / Julius Kalinskas

В ночь на воскресенье в Вильнюсе произошел взрыв. Сообщается о преднамеренной порче имущества женщины.

Департамент полиции информировал, что 8 сентября, в 11.38 ч.,в полицию обратилась женщина (1976 г.р.), которая сообщила, что в 3 ч. того же дня, в Вильнюсе, на ул. А.Ярошявичаус, на подоконнике ее дома со стороны улицы взорвалась, вероятно, самодельная взрывчатка.

Сообщается, что во время взрыва поврежден подоконник и окно.

Ущерб устанавливается.

Полиция ищет подозреваемого (1980 г.р.).

По предварительным данным, мужчина подъехал к дому пострадавшей на автомобиле Toyota.

Ведется расследование по факту пори чужого имущества.

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