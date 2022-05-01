В Вильнюсе на площади им. В.Кудирки обнаружено тело женщины

Тело лежало рядом с местом аренды велосипедов. Полиция обнаружила на лице у покойной серьезные следы побоев, однако, похоже, что они появились не в день смерти, а раньше.
Несколько асоциальных лиц сказали полицейским, что утром выпивали с этой женщиной, а потом с ней случился какой-то припадок.
Причину смерти установят эксперты.
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