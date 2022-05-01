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1 мая в Вильнюсе на площади им. В.Кудирки было обнаружено тело женщины лет 50. Врачи уже ничем не могли помочь пострадавшей. В 14.30 ч. врачи вызвали полицию.
В Вильнюсе на площади им. В.Кудирки обнаружено тело женщины
© DELFI

Тело лежало рядом с местом аренды велосипедов. Полиция обнаружила на лице у покойной серьезные следы побоев, однако, похоже, что они появились не в день смерти, а раньше.

Несколько асоциальных лиц сказали полицейским, что утром выпивали с этой женщиной, а потом с ней случился какой-то припадок.

Причину смерти установят эксперты.

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