В Вильнюсе на площади им. В.Кудирки обнаружено тело женщины

Тело лежало рядом с местом аренды велосипедов. Полиция обнаружила на лице у покойной серьезные следы побоев, однако, похоже, что они появились не в день смерти, а раньше.

Несколько асоциальных лиц сказали полицейским, что утром выпивали с этой женщиной, а потом с ней случился какой-то припадок.

Причину смерти установят эксперты.