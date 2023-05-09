По предварительным данным, 9 мая, в 5.09 ч. в полицию сообщили, что в Вильнюсе, на ул. Осло на пути со стороны кольцевой дороги на проспекте Саванорю в сторону Гарюнай, на пешеходном виадуке (над проезжей частью) висит красный флаг.
Об этом сообщил проезжавший мимо водитель, он сказал, что на флаге есть надпись, но он не успел ее прочитать.
Полиция сняла флаг и доставила его в комиссариат. На флаге была надпись "Слава России".
Сообщается, что ночью, в 00.45 ч. поступило анонимное сообщение о публичной демонстрации георгиевской ленты и других символов войны России против Украины. Информация была передана Второму комиссариату полиции для уточнения.
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