В Вильнюсе на перекрестке сбита женщина

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18 июня, в 16 ч., в Вильнюсе, на ул. Наудардуко, на пешеходном переходе водитель автомобиля Ford сбил женщину. Пострадавшую женщину автомобиль тащил около 10 м.
На дороге остались лежать вещи и ботинки женщины.
Автомобилем управлял молодой водитель.
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