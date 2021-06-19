В Вильнюсе на перекрестке сбита женщина

Скопировать ссылку В Вильнюсе на перекрестке сбита женщина

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18 июня, в 16 ч., в Вильнюсе, на ул. Наудардуко, на пешеходном переходе водитель автомобиля Ford сбил женщину. Пострадавшую женщину автомобиль тащил около 10 м.