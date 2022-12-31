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В Вильнюсе на остановке обнаружено тело мужчины, начато расследование.
Полиция сообщает, что 30 декабря, в 15.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Рибишкю Диджёи, на остановке общественного транспорта было обнаружено тело мужчины примерно 55 лет. Личность покойного не установлена. Внешних следов насилия на теле не было.
Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти.
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