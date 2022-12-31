В Вильнюсе на остановке обнаружено тело мужчины

Полиция сообщает, что 30 декабря, в 15.30 ч., в Вильнюсе, на ул. Рибишкю Диджёи, на остановке общественного транспорта было обнаружено тело мужчины примерно 55 лет. Личность покойного не установлена. Внешних следов насилия на теле не было.

Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти.