В Вильнюсе на остановке обнаружено тело мужчины

По предварительным данным, 11 февраля, в 9.43 ч., в Вильнюсе, на ул. Оланду, на остановке было обнаружено тело мужчины примерно 50 лет. Личность скончавшегося не установлена. Следов насилия на теле не было.

Начато расследование для выяснения обстоятельств смерти.