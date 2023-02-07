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В Вильнюсском микрорайоне Шешкине, на проспекте Лайсвес, на остановке "Ригос", был ограблен 13-летний мальчик.
В Вильнюсе на остановке был избит и ограблен малолетний ребенок
© Policijos departamentas

6 февраля, в 20 ч. įв полицию обратилась женщина. Она сообщила, что в Шешкине, на остановке около клиники Kardiolitа, было совершено нападение на ее малолетнего племянника.

Неизвестный мужчина ударил ребенка, вырвал у него из рук телефон Xiaomi Poco X3 NFC и скрылся.

Помощь врачей ребенку не потребовалась. Полиция искала подозреваемого, но не нашла. Ведется расследование.

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