В Вильнюсе на одной из парковок найден разрезанный литовский флаг

Как сообщили в Департаменте полиции, в четверг вечером, около 22.05 час., парковке возле магазина на улице Миндауго, был замечен брошенный на землю разрезанный флаг Литовской Республики.

Тот, кто публично сорвал, разорвал, сломал, уничтожил, изуродовал или иным образом надругался над флагом или гербом Литовского государства, либо публично глумился над гимном Литовского государства, наказывается штрафом, ограничением свободы или арестом, либо лишение свободы на срок до двух лет.