В Вильнюсе на ноги подняли саперов "Араса": в гараже обнаружены 189 детонаторов

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В Вильнюсе в гараж на ул. Х.Манто во вторник съехалась полиция и саперы "Араса": в гараже обнаружены 189 детонаторов и другое оборудование с пиротехническим зарядом.
7 сентября, в 14 ч. в Вильнюсе, в гараже на ул. Х.Манто, обнаружены два металлических ящика со 189 детонаторами и круглый контейнер с, возможно, пиротехническими зарядами – 10 шт.
Саперы "Араса" вывезли обнаруженные вещи.
Начато расследование.
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