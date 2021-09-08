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В Вильнюсе в гараж на ул. Х.Манто во вторник съехалась полиция и саперы "Араса": в гараже обнаружены 189 детонаторов и другое оборудование с пиротехническим зарядом.
В Вильнюсе на ноги подняли саперов "Араса": в гараже обнаружены 189 детонаторов
© Shutterstock

7 сентября, в 14 ч. в Вильнюсе, в гараже на ул. Х.Манто, обнаружены два металлических ящика со 189 детонаторами и круглый контейнер с, возможно, пиротехническими зарядами – 10 шт.

Саперы "Араса" вывезли обнаруженные вещи.

Начато расследование.

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