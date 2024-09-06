2024.09.06 07:01

В Вильнюсе на ноги подняли полицию и пожарных-спасателей: сообщалось о ребенке на крыше дома

 
ru.DELFI.lt
Skubiosios pagalbos tarnybos Žolyno g.
Skubiosios pagalbos tarnybos Žolyno g.
ФОТО: Delfi skaitytojas

5 сентября по номеру 112 поступило сообщение о ребенке, сидящем на крыше дома.

В 20.30 ч. пожарные-спасатели, полиция и скорая приехали на ул. Жолино, в вильнюсском районе Антакальнис.

Сообщалось, что на крыше пятиэтажки сидит подросток. Пожарные приехали на место в течение нескольких минут.

Они осмотрели крышу дома, но никого там не нашли. Полиция выяснила, что на крышу забирался 13-летний ребенок. По данным полиции, он ничего плохого сделать не хотел. Полицейские поговорили с подростком, а затем передали его совершеннолетней сестре.

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