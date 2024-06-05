2024.06.05 16:51

В Вильнюсе на крыше спортклуба Impuls горели солнечные батареи

 
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt
Gaisras "Impuls" klube
Gaisras "Impuls" klube
ФОТО: DELFI / Ainis Gurevičius

В среду столичные пожарные-спасатели выезжали на место пожара в столичный спортклуб в микрорайоне Фабийонишкес.

Около 10 ч. администратор спортклуба Impuls сообщила по номеру 112, что на ул. Фабийонишкю горит крыша спортклуба, в помещении есть люди.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене информировала, что на место пожара выехали две автоцистерны с автолестницей.

На месте происшествия выяснилось, что загорелся установленный на крыше прибор изменения мощности и провода.

Людей из здания эвакуировать не пришлось. Никто не пострадал. Пожар потушили в течение получаса.

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