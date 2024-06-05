В Вильнюсе на крыше спортклуба Impuls горели солнечные батареи

Около 10 ч. администратор спортклуба Impuls сообщила по номеру 112, что на ул. Фабийонишкю горит крыша спортклуба, в помещении есть люди.

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Эдита Зданявичене информировала, что на место пожара выехали две автоцистерны с автолестницей.

На месте происшествия выяснилось, что загорелся установленный на крыше прибор изменения мощности и провода.