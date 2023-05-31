В Вильнюсе на дороге образовался провал: повреждены автомобили

Первое сообщение поступило в 12.39 ч. Водитель VW Passat информировал, что въехал в яму и повредил автомобиль.
Через 5 минут позвонил водитель Audi: ему показалось, что он на ул. Расу въехал в открытый колодец. Сам водитель не пострадал, но шина была порвана.
В 13 ч. в полицию обратились работники компании Grinda. Диспетчер сообщила в полицию об образовавшейся на дороге на ул. Расу яме и попросила о помощи.
По словам очевидцев, пока работали дорожные рабочие, движение было остановлено, образовались большие заторы.
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