В Вильнюсе на дороге образовался провал: повреждены автомобили

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В Вильнюсе из-за образования провала на дороге на ул. Расу, было закрыто движение на этой улице.

Первое сообщение поступило в 12.39 ч. Водитель VW Passat информировал, что въехал в яму и повредил автомобиль.

Через 5 минут позвонил водитель Audi: ему показалось, что он на ул. Расу въехал в открытый колодец. Сам водитель не пострадал, но шина была порвана.

В 13 ч. в полицию обратились работники компании Grinda. Диспетчер сообщила в полицию об образовавшейся на дороге на ул. Расу яме и попросила о помощи.

По словам очевидцев, пока работали дорожные рабочие, движение было остановлено, образовались большие заторы.

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