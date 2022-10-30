В Вильнюсе на балконе обнаружено тело женщины

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Полиция информировала, что в Вильнюсе обнаружено тело женщины. Полиция ведет расследование.
По предварительным данным, 29 октября, в 22.12 ч., в Вильнюсе, на ул. Пашилайчу, на балконе многоквартирного дома, было обнаружено тело женщины (1983 г.р.) с различными повреждениями.
Подозревают, что женщина выпала с балкона на другом этаже.
Ведется расследование.
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