В Вильнюсе на балконе обнаружено тело женщины

По предварительным данным, 29 октября, в 22.12 ч., в Вильнюсе, на ул. Пашилайчу, на балконе многоквартирного дома, было обнаружено тело женщины (1983 г.р.) с различными повреждениями.

Подозревают, что женщина выпала с балкона на другом этаже.

Ведется расследование.