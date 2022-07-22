В Вильнюсе на АЗС произошла утечка газа: эвакуированы работники и люди в радиусе 200 м

Департамент пожарной безопасности и спасения указал, что сообщение об инциденте на ул. Янкишкяй поступило в 9.42 ч.
Сообщалось, что на территории АЗС видно, как выходит газ синего цвета, возможно, произошла утечка.
Пожарные-спасатели выяснили, что действительно, газ выходит из надземного резервуара, возможная причина утечки - поломка вентиля.
Сообщается, что специалистам не удалось устранить поломку. Было решено перекачать газ в другой резервуар.
Из-за угрозы опасности было решено расширить зону эвакуации до 200 м и перекрыть движение.
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