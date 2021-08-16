aA
16 августа, в 14.48 ч., мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в Вильнюсе, в автомобиле BMW X3, застрелил свою жену.

Преступление было совершено на перекрестке ул. Швитригайлос и Кауно.

Мужчина сообщил, что хочет во всем сознаться и отдать оружие.

В указанном месте в машине полиция обнаружила тело женщины.

Задержан мужчина (1964 г.р.).

Подробная информация появится после допроса подозреваемого.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В Литве 136 компаний намерены принимать только клиентов с "паспортами возможностей" (80)

16 августа до 11 ч. уже зарегистрировались 136 компаний,...

С понедельника в Литве вступают в силу важные перемены: без "паспорта возможностей" – больше ограничений (51)

Бизнес в Литве с понедельника может принимать...

Самые влиятельные в Литве 2021: в списке политиков большие перемены (96)

Портал Delfi седьмой год подряд проводит опрос, выявляя...

С понедельника на "паспорт возможностей" надо сдавать платные тесты, сколько это будет стоить (40)

С понедельника, 16 августа, на "паспорт возможностей"...

Politechnika Palangoje Politechnika Palangoje Politechnika Palangoje

Журналист нашел самое дешевое место в Паланге: в интернете такие цены не увидишь (17)

Пока все жалуются на то, как дорого в Паланге и...