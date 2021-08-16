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16 августа, в 14.48 ч., мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в Вильнюсе, в автомобиле BMW X3, застрелил свою жену.
Преступление было совершено на перекрестке ул. Швитригайлос и Кауно.
Мужчина сообщил, что хочет во всем сознаться и отдать оружие.
В указанном месте в машине полиция обнаружила тело женщины.
Задержан мужчина (1964 г.р.).
Подробная информация появится после допроса подозреваемого.
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