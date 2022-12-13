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В столице пьяный мужчина, вооруженный ножом и пистолетом, угрожал работникам скорой помощи.
В Вильнюсе мужчина с пистолетом угрожал работникам скорой помощи
© DELFI / Jaunius Matonis

Вильнюсская полиция сообщает, что инцидент произошел 12 декабря, в дачных садах Кельмиёс. Около 15 ч. на ул. Келмиёс соду 80-ои нетрезвый мужчина угрожал врачам скорой ножом.

Врачи приехали туда по вызову, им сообщили, что на улице лежит человек. Рядом с мужчиной была большая собака. У человека в руках был нож.

Соседи предупредили, что у мужчины может быть и пистолет.

На месте происшествия полиция задержала мужчину (1966 г.р.). У него был нож и нелегальное огнестрельное оружие – газовый пистолет Police калибра 8 мм. Задержанный отказался от проверки на трезвость. В таких случаях отказ расценивают, как подтверждение того, что мужчина был пьян.

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Подозреваемый задержан. Начато расследование.

Это не первый случай, когда в Вильнюсе совершают нападение на работников скорой помощи.

12 ноября, в 07.12 ч. на территории АЗС, в Вильнюсе, на ул. Антакальнё, неизвестный напал на водителя скорой и жестоко избил его.

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