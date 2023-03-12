В Вильнюсе мужчина получил огнестрельное ранение в живот

Полиция Вильнюсского округа сообщает, что 11 марта, в 16.30 ч. в больницу был доставлен раненый мужчина (1975 г.р.).

Мужчина был госпитализирован. Его доставили в больницу из дома на ул. Эйшишкю. В квартире было обнаружено нелегальное гладкоствольное ружье.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Ведется расследование.