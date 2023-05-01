В Вильнюсе мужчина отдал мошенникам 110 000 евро

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Департамент полиции информирует, что в Вильнюсе мужчина попался на крючок мошенников.
По предварительным данным, 29 апреля поступило сообщение о том, что в период с 1 марта по 6 апреля. В Вильнюсе, на ул. Спиндулё в дом мужчины (1936 г.р.) пришел человек, представившийся представителем компании, и обманом выманил у пожилого человека 110 362 евро.
Ведется расследование.
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