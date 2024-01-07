В Вильнюсе мужчина обругал врачей, крушил автомобиль скорой помощи и подрался с полицейскими

Как сообщили в Департаменте полиции, 6 января около 17.20 час. в Вильнюсе в Пилайте на пр. Лайсвес на перекрестке задержан пьяный (1,27 промилле) мужчина (1992 г. р.), который обругал нецензурными словами работников скорой помощи, полицейских и крушил руками машину скорой помощи VW Crafter. Мужчину доставили в помещение Вильнюсского окружного полицейского комиссариата.

Начато досудебное расследование в соответствии со статьями 187 ч.1 Уголовного кодекса Литовской Республики (за уничтожение или повреждение чужого имущества предусмотрено наказание общественными работами или штрафом, либо ограничением свободы, либо лишением свободы на срок до двух лет) и статьей 284 Уголовного кодекса Литовской Республики (те, кто в общественном месте проявляет неуважение к другим людям или окружающей среде посредством наглого поведения, угроз, злостных издевательств или вандализма и нарушает общественное спокойствие или порядок, подлежит наказанию в виде общественных работ или штрафа, либо ограничения свободы, либо ареста либо лишение свободы на срок до двух лет) и статьей 286 Уголовного кодекса ЛР (те, кто с применением или угрозой применения физического насилия оказал сопротивление государственному служащему или иному лицу, выполняющему административные функции наказывается общественной работой или штрафом, либо лишением свободы на срок до трех лет).