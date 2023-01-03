Полиция информировала, что 2 января, в 2.18 ч., в Вильнюсе, на ул. Эрфурто, в квартире, нетрезвый (средняя степень опьянения) мужчина (1960 г.р.) нанес ножевое ранение своей супруге (1965 г.р.), которая удалилась из больницы, не дождавшись окончания осмотра.
Подозреваемый был взят под арест.
Журналист Delfi выяснил, что между супругами произошла словесная перепалка, пьяный мужчина не давал жене спать, смотрел телевизор.
Сообщается, что женщина выключила телевизор и удалилась, однако муж догнал ее и ударил ножом в спину. В полицию позвонил сын супругов.
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве будут жестче контролировать торговцев автомобилями: несоблюдающих порядок ждут штрафы
Ограничение наличного расчета вызывает проблемы у...
Эфир Delfi: все цифры над I или статистикой по заблуждениям и мифам - как меняется Литва?
Как разобраться в том, что происходит в Литве, по данным...
Министр рассказал, что ждет водителей загрязняющих окружающую среду автомобилей в 2023 году
Министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас...
Витаутас Ландсбергис не жалеет критики в адрес Запада: вот до чего мы докатились
Председатель Верховного совета-Восстановительного...