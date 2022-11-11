По данным вильнюсской полиции, массовое ДТП на ул. Озо, произошло в 11.45 ч.
Автомобиль Volvo ехал в сторону Шешкине, у виадука над ул. Гележинё Вилко он врезался в тягач, а потом столкнулся с легковыми автомобилями Peugeot и VW.
Люди в ДТП не пострадали. Сообщается, что водитель Volvo побежал под виадук, но вскоре его задержали.
По предварительным данным, автомобиль Volvo был угнан.
Ведется расследование.
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