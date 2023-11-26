В Вильнюсе мужчина на оживленной улице останавливал автомобили и бил по ним

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt
В воскресенье после обеда некоторые жители столицы стали очевидцами странного происшествия. На оживленном проспекте Конституциёс на проезжую часть выбежал мужчина, который стал останавливать и бить автомобили.

Читатель портала Delfi поделился видео странного поведения мужчины. Около 13.30 ч. на место происшествия вызвали полицию. К тому времени мужчина успел поломать зеркала нескольких автомобилей и попрыгать на капотах.

Мужчина вел себя агрессивно. Полицейские остановили акт вандализма. Мужчина оказывал полицейским активное сопротивление.

По предварительным данным, задержанному 23 года. Полиция выясняет причину такого поведения молодого человека.

Delfi благодарит читателя за видео.

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