В Вильнюсе мужчина на оживленной улице останавливал автомобили и бил по ним

Читатель портала Delfi поделился видео странного поведения мужчины. Около 13.30 ч. на место происшествия вызвали полицию. К тому времени мужчина успел поломать зеркала нескольких автомобилей и попрыгать на капотах.
Мужчина вел себя агрессивно. Полицейские остановили акт вандализма. Мужчина оказывал полицейским активное сопротивление.
По предварительным данным, задержанному 23 года. Полиция выясняет причину такого поведения молодого человека.
Delfi благодарит читателя за видео.
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