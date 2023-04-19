По данным полиции, инцидент произошел в 15 ч. в Вильнюсе, на ул. Миколо Летувё. Там BMW съехал с дороги на газон и загорелся.
Люди сообщили, что водитель машины разделся почти донага (остался в нижнем белье) и убежал.
Другой очевидец сообщил, что мужчина поджег свой BMW.
Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что пожарные-спасатели потушили машину и горевшую траву.
Люди во время инцидента не пострадали.
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