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Полиция информировала, что в Вильнюсе была совершена кража.
Eurai
Eurai
© Shutterstock

В среду, в 13.42 ч. в полицию обратился мужчина (1961 г.р.), который сообщил, что в 8 ч. того же дня в Вильнюсе, в своей квартире на ул. Лентварё он заметил пропажу 16 000 евро из сумки.

Ведется расследование.

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