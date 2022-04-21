В среду, в 13.42 ч. в полицию обратился мужчина (1961 г.р.), который сообщил, что в 8 ч. того же дня в Вильнюсе, в своей квартире на ул. Лентварё он заметил пропажу 16 000 евро из сумки.

Ведется расследование.