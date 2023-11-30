В Вильнюсе мужчин ранил сотрудницу полиции, оказав сопротивление при задержании

По данным правоохранительных органов, в среду, около 12.00 час., в Вильнюсе, на проспекте Лайсвес, мужчина (1952 г. р.), пытаясь избежать административной ответственности за нарушение ПДД (переход улицы в неположенном месте), не выполнил законные требования сотрудников полиции.