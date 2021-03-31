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В среду в Вильнюсе полиция получила жуткое сообщение - мужчина убил свою жену.
В Вильнюсе муж убил свою жену
© DELFI / Andrius Ufartas

Полиция информировала, что в 18.44 ч. поступило сообщение об убийстве.

Звонившая сказала, что ее сосед убил жену.

На месте происшествия полиция обнаружила тело женщины (1955 г.р.) с резаной раной на шее.

На месте происшествия полиция задержала мужчину (1960 г.р.) Сообщается, что подозреваемый пытался отрезать жене голову.

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