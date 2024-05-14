2024.05.14 10:12

В Вильнюсе мошенники представились работниками банка и выманили у пенсионеров 12 700 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
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ФОТО: Unsplash

В Вильнюсе неизвестные, представившиеся сотрудниками банка, выманили у пожилой супружеской пары 12,7 тыс. евро, сообщили в полиции.

По информации Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа, в понедельник женщина (1947 г. р.) сообщила, что с 9 мая в 14.00 час. до 10 мая 22.03 час. в Вильнюсе неизвестные, представившиеся сотрудниками банка, обманным путем выманили у нее и ее супруга (1936 г. р.) банковские платежные карты и сняли со счетов 12 700 евро.

Начато досудебное расследование по фактам мошенничества, изготовления поддельного электронного платежного средства, подделки подлинного электронного платежного средства или незаконного владения электронным платежным средством или его данными, а также незаконного использования электронного платежного средства или его данных.

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