В Вильнюсе мошенники представились работниками банка и выманили у пенсионеров 12 700 евро

По информации Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа, в понедельник женщина (1947 г. р.) сообщила, что с 9 мая в 14.00 час. до 10 мая 22.03 час. в Вильнюсе неизвестные, представившиеся сотрудниками банка, обманным путем выманили у нее и ее супруга (1936 г. р.) банковские платежные карты и сняли со счетов 12 700 евро.