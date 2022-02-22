В понедельник в полицию поступило заявление от пожилой женщины (1934 г.р.), которая сообщила, что 5 февраля в Вильнюсе, к ней в квартиру пришел мужчина, представившийся полицейским. Он обманом выманил у женщины 400 евро и банковскую карту (с нее сняли 6200 евро).

Ущерб – 6600 евро.

Ведется расследование.