aA
Полиция информирует, что в Вильнюсе мошенник обманул пожилую женщину.
В понедельник в полицию поступило заявление от пожилой женщины (1934 г.р.), которая сообщила, что 5 февраля в Вильнюсе, к ней в квартиру пришел мужчина, представившийся полицейским. Он обманом выманил у женщины 400 евро и банковскую карту (с нее сняли 6200 евро).
Ущерб – 6600 евро.
Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Первые реакции из Литвы: Путин заложил основание для войны, сейчас есть два пути (61)
После того как президент России Владимир Путин в...
Президент Литвы: решение России – грубое нарушение международного права (38)
Решение России признать независимость...
Мэр Вильнюса отправляется в Киев, чтобы засвидетельствовать поддержку Украине (20)
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс отправляется в Киев ,...
Зеленский: Действия России не испугали Украину (24)
Международно признанные границы Украины останутся...
Коронавирус в Литве: 6812 новых случаев и 18 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 6 812 новых...