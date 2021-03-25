В Вильнюсе металлическим прутом был избит мужчина

Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

Подозреваемый во время его перевозки в КПЗ ногами повредил перегородку в служебном автомобиле Skoda Yeti.

Подозревают, что молодой человек был пьян (от проверки на трезвость он отказался).

Начато расследование.