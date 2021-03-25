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Полиция информировала, что 24 марта, в 19 ч. в Вильнюсе, на ул. Юодасис Кяляс, во дворе дома молодой человек (1994 г.р.) металлическим прутом ударил мужчину (1962 г.р.).
В Вильнюсе металлическим прутом был избит мужчина
© DELFI / Domantas Pipas

Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

Подозреваемый во время его перевозки в КПЗ ногами повредил перегородку в служебном автомобиле Skoda Yeti.

Подозревают, что молодой человек был пьян (от проверки на трезвость он отказался).

Начато расследование.

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