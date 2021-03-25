В Вильнюсе металлическим прутом был избит мужчина

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Полиция информировала, что 24 марта, в 19 ч. в Вильнюсе, на ул. Юодасис Кяляс, во дворе дома молодой человек (1994 г.р.) металлическим прутом ударил мужчину (1962 г.р.).
Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.
Подозреваемый во время его перевозки в КПЗ ногами повредил перегородку в служебном автомобиле Skoda Yeti.
Подозревают, что молодой человек был пьян (от проверки на трезвость он отказался).
Начато расследование.
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