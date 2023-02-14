В Вильнюсе мать обнаружила в квартире тело 19-летней дочери

По данным полиции, 13 февраля, в 18.30 ч., в квартире на ул. Шалткальвю было обнаружено тело молодой женщины (2004 г.р.) с синяками. Тело обнаружила вернувшаяся домой мать покойной. У девушки были синяки на лице.

Полиция обнаружила в квартире пакетик с порошком белого цвета, вероятно, наркотиками. э

Ведется расследование.