В Вильнюсе малолетняя девочка могла отравиться наркотиками

„Поскольку семья уже сталкивалась с проблемами, получала помощь социальных партнером, мы поговорим с родителями, с детьми, соберем необходимую информацию и будем решать, какая помощь семье могла бы помочь преодолеть трудности и обеспечить безопасность детей. Мы инициируем эту помощь. Мы делаем все возможное для того, чтобы дети остались в семье. В особенно сложных случаях применяется временный контроль, т.е. детей с родителями переводят в социальное учреждение, где они живут под присмотром, пока родители не преодолеют кризис, и дети не окажутся в безопасности“, – информировал Батулявичюс.