В субботу, в 19 ч. по Единому номеру помощи, сообщили, что на ул. Упес, около Белого моста в реку упал мужчина. Он находился в реке, в метре от набережной, напротив универмага. Течение несло мужчину в сторону Педагогического университета.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели, полиция и врачи. К приезду пожарных мужчина уже был на берегу. Его спасли очевидцы происшествия. Они бежали вдоль набережной, следили за мужчиной, который плыл на спине, а в районе Forum Palace, когда он приблизился к берегу, подали ему руку и вытащили на берег.
Мужчина лет 60 сильно замерз. От него пахло алкоголем. Пожарные-спасатели завернули пострадавшего в теплый плед и стали торопить скорую. Когда приехала скорая, мужчину перенесли в машину и увезли в больницу.
Как мужчина оказался в реке, выясняется.
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